Voghera, Adriatici interrogato: "Non ricordo momento sparo" (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) - Tre ore di interrogatorio davanti al gip per spiegare di essere stato “vittima di una violenza improvvisa e inaudita”, che l'avrebbe fatto “cadere a terra, procurandogli uno stato di confusione”, nel quale non ricorda “di preciso come esattamente sia partito il colpo” che martedì sera in piazza a Voghera ha colpito e ucciso il 39enne marocchino senza fissa dimora Youns El Boussetaoui. Questa la linea difensiva tenuta dall'assessore leghista autosospeso del Comune in provincia di Pavia, Massimo Adriatici, che da tre giorni si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di eccesso colposo di legittima difesa. Misura cautelare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) - Tre ore dirio davanti al gip per spiegare di essere stato “vittima di una violenza improvvisa e inaudita”, che l'avrebbe fatto “cadere a terra, procurandogli uno stato di confusione”, nel quale non ricorda “di preciso come esattamente sia partito il colpo” che martedì sera in piazza aha colpito e ucciso il 39enne marocchino senza fissa dimora Youns El Boussetaoui. Questa la linea difensiva tenuta dall'assessore leghista autosospeso del Comune in provincia di Pavia, Massimo, che da tre giorni si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di eccesso colposo di legittima difesa. Misura cautelare ...

borghi_claudio : Della storia di Voghera non so nulla perchè mi sto occupando di ben altro, però a chi da oggi riempie il web con il… - SusannaCeccardi : Non possiamo sapere ancora se #adriatici sia colpevole oppure no. Lo stabiliranno i magistrati. Quello che possiamo… - fattoquotidiano : Voghera, chiesta la conferma dei domiciliari per Adriatici: “C’è il pericolo di reiterazione del reato e di inquina… - m_foscaro : RT @rubio_chef: Caso Voghera, l'assessore Adriatici interrogato: 'Non so come sia partito il colpo'. E come è partito, te lo spiego subito:… - annak65649009 : RT @nonsonpago1: “Per voi servono norme più stringenti,controlli annuali e incrocio dati” “Maledetta dittatura sanitaria” Perfetta,grandis… -