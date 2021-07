Videogiochi, molestie e discriminazione parla Bungie: 'dobbiamo respingere questa cultura persistente' (Di venerdì 23 luglio 2021) Il California Department of Fair Employment and Housing ha intentato una causa contro Activision Blizzard per "violazioni dei diritti civili dello stato e delle leggi sulla parità di retribuzione". L'indagine, durata due anni, ha scoperto che la società aveva creato "territorio fertile per molestie e discriminazioni contro le donne". In seguito a questa vicenda, Bungie ha rilasciato una dichiarazione, sottolineando la sua politica di tolleranza zero su molestie e abusi. Activision Blizzard è stato l'editore della serie Destiny di Bungie fino al 2019, quando le due parti hanno concluso la partnership. Le ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 luglio 2021) Il California Department of Fair Employment and Housing ha intentato una causa contro Activision Blizzard per "violazioni dei diritti civili dello stato e delle leggi sulla parità di retribuzione". L'indagine, durata due anni, ha scoperto che la società aveva creato "territorio fertile pere discriminazioni contro le donne". In seguito avicenda,ha rilasciato una dichiarazione, sottolineando la sua politica di tolleranza zero sue abusi. Activision Blizzard è stato l'editore della serie Destiny difino al 2019, quando le due parti hanno concluso la partnership. Le ...

Advertising

TGMesports : RT @TheGamesMachine: A questo punto, la relativa quiete degli ultimi tempi è stata la calma prima di una nuova tempesta, sempre in termini… - TheGamesMachine : A questo punto, la relativa quiete degli ultimi tempi è stata la calma prima di una nuova tempesta, sempre in termi… - UAGNA : Activision Blizzard nella bufera, ecco cosa è successo - Eurogamer_it : #Ubisoft ancora nei guai: questa volta è #UbisoftSingapore sotto accusa. - scoppol : Activision Blizzard nell'occhio del ciclone. La California la cita in giudizio per discriminazioni e molestie sessu… -