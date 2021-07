VIDEO Atalanta, Romero al Tottenham? C’è Demiral. La Juventus e Locatelli… (Di venerdì 23 luglio 2021) Il punto della situazione sul calciomercato di Atalanta e Juventus, che si intreccia nei nomi di Romero, Demiral e Locatelli Leggi su mediagol (Di venerdì 23 luglio 2021) Il punto della situazione sul calciomercato di, che si intreccia nei nomi die Locatelli

Advertising

Atalanta_BC : ?? ???????????? ??????' ?????????? ???? ???????????????? ?? Vi presentiamo la nostra nuova prima maglia! ?? Introducing our 2021/22 home kit!… - Mediagol : VIDEO Atalanta, Romero al Tottenham? C’è Demiral. La Juventus e Locatelli… - Cucciolina96251 : RT @Gazzetta_it: VIDEO Calciomarket di @carlolaudisa Atalanta, via Romero, c'è Demiral. E la Juve ha i soldi per Locatelli - carlolaudisa : RT @Gazzetta_it: VIDEO Calciomarket di @carlolaudisa Atalanta, via Romero, c'è Demiral. E la Juve ha i soldi per Locatelli - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: VIDEO Calciomarket di @carlolaudisa Atalanta, via Romero, c'è Demiral. E la Juve ha i soldi per Locatelli -