Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2021 ore 20 | 30

(Di venerdì 23 luglio 2021)DEL 23 LUGLIOORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A12TARQUINIA, PER TRAFFICO, ABBIAMO ANCORA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI TARQUINIA. ANCORA MOLTO DISAGI SULLA PONTINA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA CASTELNO E IL BIVIO CON VIA LAURENTINA IN DIREZIONE LATINA. SUL RACCORDO RESTA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. IN CHIUSURA IL RALLY DICAPITALE: LE AUTO SONO PARTITE ALLE 19.00 E ORA SFILANO LUNGO LE STRADE DEL CENTRO ...