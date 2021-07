Via libera al decreto Covid, cosa cambia dal 5 agosto (Di venerdì 23 luglio 2021) Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto legge Covid che ha reso obbligatorio il possesso del Green Pass per alcune attività. “L’economia va bene, si sta riprendendo e l’Italia cresce a un ritmo anche superiore a quello di altri Paesi europei”, ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa successiva al CdM, ma ha anche sottolineato che “la variante Delta è anche più minacciosa di altre varianti”. Anche per tale ragione, “il Green pass è una misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose. È ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) Viadel Consiglio dei Ministri al nuovoleggeche ha reso obbligatorio il possesso del Green Pass per alcune attività. “L’economia va bene, si sta riprendendo e l’Italia cresce a un ritmo anche superiore a quello di altri Paesi europei”, ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa successiva al CdM, ma ha anche sottolineato che “la variante Delta è anche più minacciosa di altre varianti”. Anche per tale ragione, “il Green pass è una misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose. È ...

