Very Mobile lancia ‘Pianeta Very’, una nuova piattaforma di “community care” (Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA – Very Mobile, l’operatore telefonico semi-virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd., lancia ‘Pianeta Very’, una community pensata per ottenere informazioni su come diventare cliente o configurare i servizi del proprio dispositivo, aiutare gli altri iscritti, condividere idee, scambiare consigli e opinioni sul mondo Very. La sezione di supporto del sito ufficiale VeryMobile.it si trasforma quindi in una comunità dinamica, per offrire un’esperienza personalizzata e condivisa, in un passaggio ideale da customer ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA –, l’operatore telefonico semi-virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd.,’, unapensata per ottenere informazioni su come diventare cliente o configurare i servizi del proprio dispositivo, aiutare gli altri iscritti, condividere idee, scambiare consigli e opinioni sul mondo. La sezione di supporto del sito ufficiale.it si trasforma quindi in una comunità dinamica, per offrire un’esperienza personalizzata e condivisa, in un passaggio ideale da customer ...

Advertising

Pino82662754 : @HDblog Se attivi un nuovo numero o passi a Very Mobile utilizza il codice SGUMK3AR per ottenere 10 euro omaggio! - PuntoCellulare : Very Mobile lancia Pianeta Very, una community pensata per ottenere informazioni su come diventare cliente o config… - aspirantestoico : @signorailimonii @Cuccioloterzo passa a Very Mobile - CellularItalia : Very Mobile lancia ‘Pianeta Very’ - ReTwitStorm_ita : Very #Mobile #Lancia '#Pianeta Very': la #Community #Online per #Chiedere #Aiuto ed informazioni -