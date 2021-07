Venezuela: Maduro, 'pronti per negoziato con opposizione' (Di venerdì 23 luglio 2021) Il presidente Venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato che la delegazione del governo "è pronta" a partecipare ai negoziati con le forze di opposizione guidate da Juan Guaidó, che si terranno in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) Il presidenteno Nicolásha annunciato che la delegazione del governo "è pronta" a partecipare ai negoziati con le forze diguidate da Juan Guaidó, che si terranno in ...

