Venezia | il patriarca Francesco Moraglia trova gli autori del dossier da scandalo che aveva coinvolto il clero Si cerca il mandante

(Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo che nel gennaio 2019 un misterioso Fra.Tinotappezzatodi manifestini, denunciando corruzioni e malcostume (sessuale) del, ilinterpretò il ruolo dello 007 per smascherare glidi unda. Incontrò due donne cheno adombrato possibili ritorsioni nel caso il presule non avesse ridato una chiesa a un parroco ribelle rimosso. Alla presenza di altri quattro sacerdoti, ascoltò le due fedeli (una è una contessa) e cercò di stimolarle per rivelare ...

onobandana : RT @CaFoscari: Dal lascito testamentario di Anna Maria Chiap fondi a #studenti bisognosi e meritevoli. La Rettrice @TLippiello e il Patriar… - Roma_Cristiana : Ricordo con piacere il Papa del sorriso Albino Luciani Patriarca di Venezia, che prese il nome di Giovanni Paolo I… - DipEcoUnive : RT @CaFoscari: Dal lascito testamentario di Anna Maria Chiap fondi a #studenti bisognosi e meritevoli. La Rettrice @TLippiello e il Patriar… - TLippiello : RT @CaFoscari: Dal lascito testamentario di Anna Maria Chiap fondi a #studenti bisognosi e meritevoli. La Rettrice @TLippiello e il Patriar… - CaFoscari : Dal lascito testamentario di Anna Maria Chiap fondi a #studenti bisognosi e meritevoli. La Rettrice @TLippiello e i… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia patriarca

Il Fatto Quotidiano

GUARDA ANCHE: Volantini contro il, la solidarietà delle istituzioni Il Corvo del Patriarcato In queste ore la giudice per l'udienza preliminare Francesca Zancan ha risposto al rinvio a ...Membri della giuria per questa seconda edizione sono statri monsignor Francesco Moraglia,die presidente della Conferenza episcopale triveneta, Lucia Bellaspiga, scrittrice e ...Nella corso della giornata di oggi, giovedì 22 luglio, a partire dalle 9.30 fino alle 17 circa, avviene la somministrazione delle prime vaccinazioni ai clochard della terraferma veneziana. Un gesto co ...Pochi dubbi per il pm Giorgio Gava sul fatto che si trattasse di cacciatori veri e propri. Alcuni appassionati cacciatori erano stati scoperti di notte, sempre in laguna, ma vicino a Chioggia. I cacci ...