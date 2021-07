Venezia, Caldara del Milan nel mirino! Ma c’è un intoppo (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Venezia sta cercando di formare una squadra che possa regalargli la salvezza. Negli ultimi giorni infatti, sta cercando di portare in Veneto diversi colpi importanti. Uno di questi è Mattia Caldara, negli ultimi anni ha giocato molto poco per via di qualche infortunio ma potrebbe cercare l’anno del riscatto per tornare quello che esplose negli anni a Bergamo con Gasperini. Oggi c’è stato un incontro tra Venezia e Milan dove i veneti hanno richiesto proprio il difensore ex Atalanta e Juve. Venezia-Caldara, la trattativa non è facile Il Venezia vuole ovviamente ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilsta cercando di formare una squadra che possa regalargli la salvezza. Negli ultimi giorni infatti, sta cercando di portare in Veneto diversi colpi importanti. Uno di questi è Mattia, negli ultimi anni ha giocato molto poco per via di qualche infortunio ma potrebbe cercare l’anno del riscatto per tornare quello che esplose negli anni a Bergamo con Gasperini. Oggi c’è stato un incontro tradove i veneti hanno richiesto proprio il difensore ex Atalanta e Juve., la trattativa non è facile Ilvuole ovviamente ...

Advertising

DiMarzio : #Venezia, per l'attacco primi contatti per #Niang. In difesa il sogno è #Caldara - AntoVitiello : Mercato in uscita: il #Venezia in pressing su #Caldara (al #Milan sono arrivare anche altre richieste). La #Spal in pole per #Colombo - HaugeFan : RT @AntoVitiello: Mercato in uscita: il #Venezia in pressing su #Caldara (al #Milan sono arrivare anche altre richieste). La #Spal in pole… - HaugeFan : RT @FraNasato: Secondo Milannews oltre a quella del Venezia sono arrivate al #Milan anche altre richieste per Caldara - SBKreal : RT @AntoVitiello: Mercato in uscita: il #Venezia in pressing su #Caldara (al #Milan sono arrivare anche altre richieste). La #Spal in pole… -