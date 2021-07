Variante Delta prevalente: l’85% dei contagiati non si è vaccinato (Di venerdì 23 luglio 2021) Appare ormai consolidata in Lombardia la prevalenza della Variante Delta rispetto alla Variante Alpha nei cittadini positivi al Covid, i cui tamponi vengono tutti genotipizzati per individuare la Variante ed eventuali focolai. Secondo un’analisi della direzione generale Welfare della Regione, nel mese di giugno, la Variante Alpha aveva registrato una incidenza del 64% sul totale e la Delta solo dell’11%, mentre i dati relativi a luglio segnalano l’avvenuta inversione: Delta 59%, Alpha 14%. Su un totale di 22.135 genotipizzazioni eseguite in Lombardia sino ad oggi, pari a ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 luglio 2021) Appare ormai consolidata in Lombardia la prevalenza dellarispetto allaAlpha nei cittadini positivi al Covid, i cui tamponi vengono tutti genotipizzati per individuare laed eventuali focolai. Secondo un’analisi della direzione generale Welfare della Regione, nel mese di giugno, laAlpha aveva registrato una incidenza del 64% sul totale e lasolo dell’11%, mentre i dati relativi a luglio segnalano l’avvenuta inversione:59%, Alpha 14%. Su un totale di 22.135 genotipizzazioni eseguite in Lombardia sino ad oggi, pari a ...

