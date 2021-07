Vaccino Moderna, EMA: ok a over 12 anni (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Ema ha raccomandato di concedere un’estensione dell’indicazione per il Vaccino Covid-19 Spikevax (precedentemente Covid-19 Vaccine Moderna) per includerne l’uso nei bambini di età compresa tra 12 e 17 anni. Il Vaccino è già autorizzato per l’uso in persone di età pari o superiore a 18 anni. Lo annuncia l’Agenzia Europea del Farmaco in una nota, precisando che l‘uso del Vaccino Spikevax nei bambini di età compresa tra 12 e 17 anni sarà lo stesso delle persone di età pari o superiore a 18 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Ema ha raccomandato di concedere un’estensione dell’indicazione per ilCovid-19 Spikevax (precedentemente Covid-19 Vaccine) per includerne l’uso nei bambini di età compresa tra 12 e 17. Ilè già autorizzato per l’uso in persone di età pari o superiore a 18. Lo annuncia l’Agenzia Europea del Farmaco in una nota, precisando che l‘uso delSpikevax nei bambini di età compresa tra 12 e 17sarà lo stesso delle persone di età pari o superiore a 18 ...

