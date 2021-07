Vaccino covid, Figliuolo: “Obiettivo 60% studenti vaccinati a settembre. Entro il 20 agosto quantificare chi non è vaccinato” (Di venerdì 23 luglio 2021) Il commissario straordinario per l'emergenza covid torna a parlare alle regioni, fissando un'altra priorità, ovvero la vaccinazione degli studenti dai 12 in poi. E ribadendo la necessità di vaccinare il personale scolastico, chiedendo ai governatori di avere la misura dei non vaccinati Entro il 20 agosto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) Il commissario straordinario per l'emergenzatorna a parlare alle regioni, fissando un'altra priorità, ovvero la vaccinazione deglidai 12 in poi. E ribadendo la necessità di vaccinare il personale scolastico, chiedendo ai governatori di avere la misura dei nonil 20. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Pare che ai ministri in cda sia stata messa sotto il naso una tabella terroristica dell'ISS. Ne avevo già parlato.… - Agenzia_Ansa : Due dosi di vaccino Pfizer o Astrazeneca proteggono anche dalla variante Delta del Sars-Cov-2, con solo una piccola… - repubblica : Covid, vaccinati in ospedale? È la prova che il vaccino funziona - sailorfedelive : RT @loujsoul: Sono cattiva ma se uno solo di questi si dovesse prendere il covid a me verrebbe voglia di non curarlo. Oltre ad essere cont… - piperita_s : RT @Luca__Pagani: 'Gli anticorpi generati dalla seconda dose del vaccino anti-COVID iniziano a diminuire dopo poche settimane'. Lo afferman… -