Vaccino covid e green pass | Boschi | “Meloni imbarazzante”

(Di venerdì 23 luglio 2021) “Giorgiaè semplicemente. Tre anni fa voleva i vaccini obbligatori, tre mesi fa il, adesso fa la No Vax. Sono felice di stare con Draghi e non con la”. Così in un post su Facebook Maria Elena, presidente dei deputati di Italia Viva, riferendosi alle posizioni espresse dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia. “Bene l’approvazione del: non una limitazione ma uno strumento di libertà. Non possiamo permettere che per l’ideologia di qualche no vax si torni a contagi, ricoveri ...

borghi_claudio : Pare che ai ministri in cda sia stata messa sotto il naso una tabella terroristica dell'ISS. Ne avevo già parlato.… - Agenzia_Ansa : Due dosi di vaccino Pfizer o Astrazeneca proteggono anche dalla variante Delta del Sars-Cov-2, con solo una piccola… - repubblica : Covid, vaccinati in ospedale? È la prova che il vaccino funziona - vicky68_ : RT @intuslegens: Visto il ballerino di #Amici20? Miocardite da #vaccino e arresto cardiaco. «In camera da solo sarei morto». Domanda: quant… - Principe3001979 : RT @Luca__Pagani: 'Gli anticorpi generati dalla seconda dose del vaccino anti-COVID iniziano a diminuire dopo poche settimane'. Lo afferman… -

Per ottenerlo è necessario essere stati sottoposti almeno ad una dose dioppure aver ... L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi- 19 '. ...Le adesioni dei cittadini al portale per la somministrazione della prima dose delcontro il- 19 si impennano anche in Campania . "La media " spiega Massimo Bisogno, dell'Unità di Crisi ...(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "L'obbligo di vaccinazione contro il Covid? Io lo metterei ma non sono un giurista, non so se si può fare. Chi non si vaccina, però, deve prendersi ...Da Israele arrivano notizie non buone circa la protezione del vaccino contro le varianti, in particolare contro la mutazione Delta, quella che più si sta diffondendo nelle ultime settimane in Europa.