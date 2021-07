Vaccino covid e green pass | Boschi | “Meloni imbarazzante”

(Di venerdì 23 luglio 2021) “Giorgiaè semplicemente. Tre anni fa voleva i vaccini obbligatori, tre mesi fa il, adesso fa la No Vax. Sono felice di stare con Draghi e non con la”. Così in un post su Facebook Maria Elena, presidente dei deputati di Italia Viva, riferendosi alle posizioni espresse dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia. “Bene l’approvazione del: non una limitazione ma uno strumento di libertà. Non possiamo permettere che per l’ideologia di qualche no vax si torni a contagi, ricoveri ...

borghi_claudio : Pare che ai ministri in cda sia stata messa sotto il naso una tabella terroristica dell'ISS. Ne avevo già parlato.… - Agenzia_Ansa : Due dosi di vaccino Pfizer o Astrazeneca proteggono anche dalla variante Delta del Sars-Cov-2, con solo una piccola… - repubblica : Covid, vaccinati in ospedale? È la prova che il vaccino funziona - Federic42729762 : RT @viaggrego: #ArrestoCardiaco 5 giorni dopo il #Vaccino anti-#Covid: il dramma del #ballerino di #Amici Santo #Giuliano (#Video) https://… - darkskywriter : @DrManq @Felson @GGiangiorgi guarda che se riusciamo a essere d'accordo che la maggior parte della popolazione uman… -

...200 milioni di dosi diai paesi a basso e medio reddito entro la fine dell'anno', il doppio dell'obiettivo che si era prefissata finora. La situazione nel mondo Timeline Le vaccinazioni,...21.30 Quasi 5mln over 50 ancora non vaccinati Sono oltre 4,8 mln (per l'esattezza 4.829.491) gli italiani con più di 50 anni che non hanno ancora fatto una dose dicontro il. Lo rivela il report settimanale del commissario per l'emergenza,Figliuolo. Nel dettaglio,non hanno ricevuto la prima dose o dose unica: nella fascia 50 - 59 anni,2.469.E' quanto emerge dall'ultimo report del governo, in base al quale nell'ultima settimana sono state 156.159 le persone over 50 alle quali è stata somministrata la prima dose ...“Giorgia Meloni è semplicemente imbarazzante. Tre anni fa voleva i vaccini obbligatori, tre mesi fa il Green Pass, adesso fa la No Vax. Sono felice di stare con ...