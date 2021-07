Vaccino Covid, De Luca: “Vaccinare gli studenti anche a costo di iniziare l’anno scolastico in ritardo” (Di venerdì 23 luglio 2021) "Dobbiamo completare la vaccinazione della popolazione studentesca per evitare di tornare di nuovo alla didattica a distanza e per riuscire, finalmente quest'anno e dev'essere una priorità per tutti noi, a mandare a scuola in presenza i ragazzi. Dobbiamo completare la campagna di vaccinazione fino all'immunità di gregge e lo faremo, anche a costo di ritardare l'apertura dell'anno scolastico". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) "Dobbiamo completare la vaccinazione della popolazione studentesca per evitare di tornare di nuovo alla didattica a distanza e per riuscire, finalmente quest'anno e dev'essere una priorità per tutti noi, a mandare a scuola in presenza i ragazzi. Dobbiamo completare la campagna di vaccinazione fino all'immunità di gregge e lo faremo,di ritardare l'apertura dell'anno". L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Pare che ai ministri in cda sia stata messa sotto il naso una tabella terroristica dell'ISS. Ne avevo già parlato.… - Agenzia_Ansa : Due dosi di vaccino Pfizer o Astrazeneca proteggono anche dalla variante Delta del Sars-Cov-2, con solo una piccola… - repubblica : Covid, vaccinati in ospedale? È la prova che il vaccino funziona - CScrotone : @EnricoLetta Ma quindi il covid non è curabile in nessuna maniera? O vaccino, o morte? - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, ok dell'Ema al vaccino Moderna per gli over 12 #vaccino -