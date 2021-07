Vaccino anti Dad (Di venerdì 23 luglio 2021) Non è facile accettare l’idea che “per sventare il rischio di un altro anno funestato dal confinamento a casa di bambini e ragazzi sia indispensabile una legge che condizioni all’avvenuta vaccinazione l’ammissione al lavoro del personale scolastico e la frequenza delle lezioni agli studenti, con la sola eccezione di coloro per i quali ci siano controindicazioni mediche”, ma ho l’impressione che al momento non ci siano alternative e per questo ho firmato la lettera inviata al presidente Draghi da Giovanni Maria Flick. La speranza è che non diventi anche questa lettera un pretesto per scatenare una sorta di guerra di religione tra sedicenti amanti e presunti nemici della ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 luglio 2021) Non è facile accettare l’idea che “per sventare il rischio di un altro anno funestato dal confinamento a casa di bambini e ragazzi sia indispensabile una legge che condizioni all’avvenuta vaccinazione l’ammissione al lavoro del personale scolastico e la frequenza delle lezioni agli studenti, con la sola eccezione di coloro per i quali ci siano controindicazioni mediche”, ma ho l’impressione che al momento non ci siano alternative e per questo ho firmato la lettera inviata al presidente Draghi da Giovanni Maria Flick. La speranza è che non diventi anche questa lettera un pretesto per scatenare una sorta di guerra di religione tra sedicenti ame presunti nemici della ...

Advertising

LiciaRonzulli : V Come #Vaccino V Come Vinceremo V Come Voglia di guardare al futuro V Come Vaffa ai #NoVax e alla loro ideologia… - repubblica : Israele sperimenterà il vaccino anti-Covid orale - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, i numeri dell’Iss: “Tra chi lo ha fatto l’incidenza dei casi è dieci volte più bassa che tra i… - LUBOHAIXIA : RT @ValdoPaolo: Comunque ringrazio Liliana #Segre Presidente della commissione anti odio, per il silenzio di questo periodo, dove l'odio ve… - generacomplotti : RT @VgAdele: Complotti: il vaccino anti Covid diminuirà la fertilità o è tutto un piano della Cina? -