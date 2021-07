Vaccini, Speranza: “Oggi supereremo 64 milioni di dosi somministrate” (Di venerdì 23 luglio 2021) “L’Italia Oggi supererà 64 milioni di dosi” di vaccino anti covid somministrate. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo alla presentazione del Rapporto nazionale OsMed 2020 ‘L’Uso dei Farmaci in Italia’, promossa dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa. “Siamo ancora dentro una stagione epidemica” da coronavirus “e non possiamo assolutamente abbassare la guardia” perché “i numeri che ci segnalano altri Paesi europei e che ci arrivano anche dalle regioni italiane sono numeri in crescita. Stiamo cercando di mettere in campo una strategia per questa fase nuova e diversa”, che il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) “L’Italiasupererà 64di” di vaccino anti covid. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto, intervenendo alla presentazione del Rapporto nazionale OsMed 2020 ‘L’Uso dei Farmaci in Italia’, promossa dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa. “Siamo ancora dentro una stagione epidemica” da coronavirus “e non possiamo assolutamente abbassare la guardia” perché “i numeri che ci segnalano altri Paesi europei e che ci arrivano anche dalle regioni italiane sono numeri in crescita. Stiamo cercando di mettere in campo una strategia per questa fase nuova e diversa”, che il ...

