Vaccini, Speranza: 'L'Italia supera 64 milioni di dosi somministrate' (Di venerdì 23 luglio 2021) L'Italia supera i 64 milioni di dosi somministrate. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza alla presentazione del Rapporto Nazionale sull'Uso dei Farmaci in Italia realizzato dall'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 luglio 2021) L'i 64di. Lo ha annunciato il ministro della Salute Robertoalla presentazione del Rapporto Nazionale sull'Uso dei Farmaci inrealizzato dall'...

Advertising

antoniospadaro : “L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire sostanzialmente - non ti vaccini, ti ammali, muori - oppure fai m… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Speranza: oggi supereremo 64 milioni di dosi somministrate #covid - palermomaniait : Vaccini, Speranza: ''Oggi supereremo 64 milioni di dosi somministrate'' - - GiovanniTamburi : @NicolaPorro Da ora in poi, l'ottimo Draghi, si troverà contro tutti quegli squallidi personaggi televisivi, che no… - italiaserait : Vaccini, Speranza: “Oggi supereremo 64 milioni di dosi somministrate” -