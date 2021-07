Vaccini, prenotazioni raddoppiate in diverse regioni italiane (Di venerdì 23 luglio 2021) prenotazioni dei Vaccini raddoppiate in poche ore in diverse regioni italiane . In Piemonte a poche ore dalle decisioni del Governo in materia, "le prenotazioni per le vaccinazioni contro il Covid - ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021)deiin poche ore in. In Piemonte a poche ore dalle decisioni del Governo in materia, "leper le vaccinazioni contro il Covid - ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Effetto Draghi' sui vaccini, boom di prenotazioni dopo l'introduzione del Green Pass. Balzo in Lazio, Lombardia ,… - MediasetTgcom24 : Assessore Lazio: +38mila prenotazioni vaccini dopo annuncio Draghi #vaccini - SkyTG24 : Covid Lombardia, vaccini: boom di prenotazioni per il Green Pass - Cremonaoggi : Effetto Green pass, è corsa ai vaccini: 1200 prenotazioni in un giorno - AleDV_Duffman : RT @Agenzia_Ansa: 'Effetto Draghi' sui vaccini, boom di prenotazioni dopo l'introduzione del Green Pass. Balzo in Lazio, Lombardia , Piemon… -