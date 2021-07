Vaccini, la “sorpresa” leghista per lo schiaffo di Draghi. Salvini contrattacca: “Non invito a morire, mio obiettivo è proteggere italiani” (Di venerdì 23 luglio 2021) La primissima reazione è il petto gonfio per i due o tre scalpi portati a casa: stadi aperti al 50%, niente green pass sui mezzi pubblici, indennizzi alle discoteche. Poi però in casa leghista le parole di Mario Draghi – che ha paragonato la campagna di Matteo Salvini contro il vaccino agli under 40 a un “appello a morire” – iniziano a bruciare. E allora ecco il segretario al contrattacco: “Comunità scientifiche e governi, come quelli di Germania e Gran Bretagna, che invitano alla prudenza sui Vaccini per i minorenni, invitano forse a morire? Per fortuna no”, polemizza. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) La primissima reazione è il petto gonfio per i due o tre scalpi portati a casa: stadi aperti al 50%, niente green pass sui mezzi pubblici, indennizzi alle discoteche. Poi però in casale parole di Mario– che ha paragonato la campagna di Matteocontro il vaccino agli under 40 a un “appello a” – iniziano a bruciare. E allora ecco il segretario al contrattacco: “Comunità scientifiche e governi, come quelli di Germania e Gran Bretagna, che invitano alla prudenza suiper i minorenni, invitano forse a? Per fortuna no”, polemizza. ...

GioLombar : @marcodifonzo Sorpresa di che... ha solo detto la verità... se non ti vaccini ti puoi ammalare e puoi morire.. - Mr_Torax : Una settimana che vaneggia sui vaccini e ora esprime sorpresa - Katia46132529 : Cosa non ci hanno detto in Italia sui vaccini?? - MrMontmorensy : @info_zampa @PMO_W @svirgola2 @giusigrasso @MelgerTina @ValerioMinnella @MbPic68 @AdolfoTasinato @CCKKI… - cottonyongie : Comunque posso dire che sono davvero sorpresa dalla celerità della mia regione con i vaccini? Mi hanno chiamata tre… -