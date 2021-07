Vaccini: in Lombardia oltre 62mila prenotazioni (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono oltre 62mila le persone che oggi (fino alle 20) si sono prenotate per la vaccinazione anticovid in Lombardia, e di queste un terzo sono ragazzi in età scolare. A quanto riferisce la Regione, le ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) Sonole persone che oggi (fino alle 20) si sono prenotate per la vaccinazione anticovid in, e di queste un terzo sono ragazzi in età scolare. A quanto riferisce la Regione, le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Effetto Draghi' sui vaccini, boom di prenotazioni dopo l'introduzione del Green Pass. Balzo in Lazio, Lombardia ,… - HuffPostItalia : Effetto Draghi sui vaccini: 49mila prenotati in Lombardia, 38mila in Lazio - Agenzia_Ansa : L'università Statale di Milano vara l'obbligo del Green Pass per gli studenti che vogliono usufruire dei posti lett… - FedericaCalvia : RT @Agenzia_Ansa: 'Effetto Draghi' sui vaccini, boom di prenotazioni dopo l'introduzione del Green Pass. Balzo in Lazio, Lombardia , Piemon… - nunziarusso4 : RT @Agenzia_Ansa: 'Effetto Draghi' sui vaccini, boom di prenotazioni dopo l'introduzione del Green Pass. Balzo in Lazio, Lombardia , Piemon… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Lombardia Effetto Draghi sui vaccini, boom di prenotazioni. Figliuolo: 'Aumento dal 15 al 200%' ...Mario Draghi in merito al Green Pass abbiamo avuto oltre 38mila nuove prenotazioni per i vaccini, ... Lombardia - Cresce l'adesione alla campagna vaccinale in Lombardia. Ieri, infatti, circa 49mila ...

Vaccini: in Lombardia oltre 62mila prenotazioni Sono oltre 62mila le persone che oggi (fino alle 20) si sono prenotate per la vaccinazione anticovid in Lombardia, e di queste un terzo sono ragazzi in età scolare. A quanto riferisce la Regione, le prenotazioni sono state 62.606. Di queste 21.223 sono di studenti. Sette prenotazioni sono di operatori ...

Vaccini:Lombardia,100mila posti per chi non ancora aderito Agenzia ANSA Greenpass obbligatorio per i ristoranti: ora è corsa al vaccino ROMA - È boom di prenotazioni per il vaccino in Italia. Dopo il via libera al decreto che impone, dal 6 agosto, l'uso del green pass per entrare in ristoranti, bar, piscine, palestre, cinema e teatri, ...

Vaccini: in Lombardia oltre 62mila prenotazioni Sono oltre 62mila le persone che oggi (fino alle 20) si sono prenotate per la vaccinazione anticovid in Lombardia, e di queste un terzo sono ragazzi in età scolare. A quanto riferisce la Regione, le p ...

...Mario Draghi in merito al Green Pass abbiamo avuto oltre 38mila nuove prenotazioni per i, ...- Cresce l'adesione alla campagna vaccinale in. Ieri, infatti, circa 49mila ...Sono oltre 62mila le persone che oggi (fino alle 20) si sono prenotate per la vaccinazione anticovid in, e di queste un terzo sono ragazzi in età scolare. A quanto riferisce la Regione, le prenotazioni sono state 62.606. Di queste 21.223 sono di studenti. Sette prenotazioni sono di operatori ...ROMA - È boom di prenotazioni per il vaccino in Italia. Dopo il via libera al decreto che impone, dal 6 agosto, l'uso del green pass per entrare in ristoranti, bar, piscine, palestre, cinema e teatri, ...Sono oltre 62mila le persone che oggi (fino alle 20) si sono prenotate per la vaccinazione anticovid in Lombardia, e di queste un terzo sono ragazzi in età scolare. A quanto riferisce la Regione, le p ...