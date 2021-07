“Vaccini importanti, ma no all’obbligo vaccinale”. Cosa dice la risoluzione 2361 del Consiglio d’Europa (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug – E’ possibile introdurre l’obbligo vaccinale negli Stati membri Ue? Secondo il Consiglio d’Europa no, perché sarebbe una discriminazione nei confronti di chi per diversi motivi decide di non vaccinarsi. Obbligo vaccinale? Cosa dice a risoluzione del Consiglio d’Europa “Ci si deve assicurare che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno sia sotto pressioni politiche, sociali o di altro tipo se non desiderano vaccinarsi”. E’ quanto si legge nella risoluzione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug – E’ possibile introdurre l’obbligonegli Stati membri Ue? Secondo ilno, perché sarebbe una discriminazione nei confronti di chi per diversi motivi decide di non vaccinarsi. Obbligodel“Ci si deve assicurare che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno sia sotto pressioni politiche, sociali o di altro tipo se non desiderano vaccinarsi”. E’ quanto si legge nella...

Advertising

Blanche89690481 : RT @stephenogongo: Non dobbiamo dimenticare che quello che sta accadendo dove non hanno l'accesso ai vaccini anti #COVID19 avrà enormi ripe… - Carole71024753 : RT @stephenogongo: Non dobbiamo dimenticare che quello che sta accadendo dove non hanno l'accesso ai vaccini anti #COVID19 avrà enormi ripe… - alex_orlowski : RT @stephenogongo: Non dobbiamo dimenticare che quello che sta accadendo dove non hanno l'accesso ai vaccini anti #COVID19 avrà enormi ripe… - Andyilmatto : @kat_prima @Francia_Italy Io penso che vogliano spingere la gente a fare proprio così, solo per poi chiudere i rubi… - stephenogongo : Non dobbiamo dimenticare che quello che sta accadendo dove non hanno l'accesso ai vaccini anti #COVID19 avrà enormi… -