Vaccini, effetto green pass: boom delle prenotazioni nelle Regioni (Di venerdì 23 luglio 2021) Con le misure varate del governo si registra una crescita delle adesioni. L’assessore laziale: «Dopo annuncio Draghi 38mila prenotazioni». In Piemonte «richieste raddoppiate» Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 23 luglio 2021) Con le misure varate del governo si registra una crescitaadesioni. L’assessore laziale: «Dopo annuncio Draghi 38mila». In Piemonte «richieste raddoppiate»

HuffPostItalia : Effetto Draghi sui vaccini: 49mila prenotati in Lombardia, 38mila in Lazio - Open_gol : Le parole di Draghi hanno avuto effetto - arual812 : RT @Cartabellotta: Immediato l’effetto #Draghi su prenotazione #vaccini in #Lombardia e #Lazio #greenpass #GreenpassObbligatorio https:/… - RSchellino : Effetto Draghi sui vaccini: 49mila prenotati in Lombardia, 38mila in Lazio - MarcoCorrera : I poderosi #NoVax, fermi sulle proprie posizioni!!! -