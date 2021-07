Vaccini: effetto Draghi. Prenotazioni aumentate fino al 200% (Di venerdì 23 luglio 2021) E' arrivato l'effetto Draghi sulle Prenotazioni dei Vaccini, raddoppiate in poche ore in diverse regioni italiane. «Oggi abbiamo registrato un incremento delle Prenotazioni che va da un +15% a +200% a seconda delle regioni. In Friuli Venezia Giulia abbiamo registrato un +6.000%», ha detto il commissario Figliuolo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 luglio 2021) E' arrivato l'sulledei, raddoppiate in poche ore in diverse regioni italiane. «Oggi abbiamo registrato un incremento delleche va da un +15% a +a seconda delle regioni. In Friuli Venezia Giulia abbiamo registrato un +6.000%», ha detto il commissario Figliuolo L'articolo proviene da Firenze Post.

