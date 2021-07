Vaccini | è boom di prenotazioni | +20% in un giorno e oltre 250mila nuovi prenotati in poche ore

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Effetto Draghi' sui vaccini, boom di prenotazioni dopo l'introduzione del Green Pass. Balzo in Lazio, Lombardia ,… - MediasetTgcom24 : Assessore Lazio: +38mila prenotazioni vaccini dopo annuncio Draghi #vaccini - SkyTG24 : Covid Lombardia, vaccini: boom di prenotazioni per il Green Pass - ResistanceItaly : Boom di prenotazioni per il vaccino dopo decreto sul green pass - chiaiadiluna : Mentre vi sbattete qui sopra a difendere la vostra presunta libertà gli italiani corrono a vaccinarsi ?? Avanti tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini boom

L'introduzione del e l'appello a vaccinarsi. Tanto è bastato per far impennare il numero di prenotazioni deiin diverse regioni italiane. Unesploso nel giro di poche ore dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio . In totale in Italia - secondo il report settimanale della Struttura ...AGI - 'Oggi abbiamo registrato undi prenotazioni che vanno dal +15 al +200% in base alle Regioni' ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, mentre la soglia di dosi somministrate ha ...A fine giornata, in Puglia l'incremento delle prenotazioni dei vaccini è di circa il 40%, con picchi soprattutto nella provincia di Taranto. È l'effetto dell'introduzione dell'obbligatorietà del Green ...L'introduzione del Green pass e l'appello a vaccinarsi. Tanto è bastato per far impennare il numero di prenotazioni dei vaccini in diverse regioni italiane. Un boom esploso nel giro ...