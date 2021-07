Vaccini al personale scolastico, Dadone: “No all’obbligatorietà” (Di venerdì 23 luglio 2021) No all’obbligo di vaccinazione del personale scolastico. Lo ha detto la ministra per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, ad Agorà Estate su Rai3. Settembre si avvicina, così come il nuovo inizio della scuola, che in molti si augurano essere solo in presenza. Per questo nelle ultime settimane l’ipotesi di rendere obbligatoria la vaccinazione per gli insegnanti si è fatta concreta. L’Anp, l’Associazione nazionale presidi, ha preso posizione: “Per riaprire gli istituti in presenza e in totale sicurezza serve l’obbligo del vaccino per il personale scolastico. In questo modo non bisognerebbe applicare il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) No all’obbligo di vaccinazione del. Lo ha detto la ministra per le Politiche Giovanili, Fabiana, ad Agorà Estate su Rai3. Settembre si avvicina, così come il nuovo inizio della scuola, che in molti si augurano essere solo in presenza. Per questo nelle ultime settimane l’ipotesi di rendere obbligatoria la vaccinazione per gli insegnanti si è fatta concreta. L’Anp, l’Associazione nazionale presidi, ha preso posizione: “Per riaprire gli istituti in presenza e in totale sicurezza serve l’obbligo del vaccino per il. In questo modo non bisognerebbe applicare il ...

