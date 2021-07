Vaccinazione anti Covid, l'Ulss 8 apre 5mila nuovi posti per la fascia 12 - 18 (Di venerdì 23 luglio 2021) Nella giornata di oggi, venerdì 23 luglio, l'Ulss 8 Berica ha creato 5mila nuovi posti per la Vaccinazione degli utenti tra i 12 e i 18 anni, con date proposte tra il 12 e il 17 agosto, nel nuovo ... Leggi su vicenzatoday (Di venerdì 23 luglio 2021) Nella giornata di oggi, venerdì 23 luglio, l'8 Berica ha creatoper ladegli utenti tra i 12 e i 18 anni, con date proposte tra il 12 e il 17 agosto, nel nuovo ...

