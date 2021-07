Ustica | Cavazza Ass Verità | ‘Sorpresa e amareggiata da iniziativa Gazzetta Sport’

(Di venerdì 23 luglio 2021) La presidente della Associazione per lasuGiulianaha scritto al direttore della ‘delloStefano Barigella dicendosi “sorpresa eddalla suadi allegare al quotidiano un libro su, firmato da Giacomo Pellizzaro, di professione giornalista esperto di ciclismo”. “Il libro – sottolinea– è il riassunto di tutte le mistificazioni e fake news su quel disastro aereo, già smontate una per una nel corso del processo penale. Incredibilmente l’autore – sostiene ...

La signora Giuliana, bolognese, Presidente della Associazione per la Verità su, ha commentato così questa vergognosa iniziativa: 'Una vergognosa baracconata, offensiva della memoria di ......la strage die i depistaggi che seguirono . A distanza di 41 anni si discute ancora di "come" sia caduto, e non tutti sono entusiasti della provocazione artistica bolognese. Giovanna, ...La presidente della Associazione per la Verità su Ustica Giuliana Cavazza ha scritto al direttore della 'Gazzetta dello Sport' Stefano Barigella dicendosi "sorpresa ed amareggiata dalla sua iniziativa ...Quarantuno anni dopo la commozione, il ricordo e la ricerca di giustizia restano le stesse di allora. Oggi è l’anniversario della strage di Ustica: il 27 giugno 1980 il Dc9 Itavia partito da Bologna e ...