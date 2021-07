USA, PMI Manifattura luglio su nuovo record. Cala PMI Servizi (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Resta sostenuta l’attività manifatturiera degli Stati Uniti a luglio. La stima flash sull’indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 63,1 punti, in aumento dai 62,1 punti di giugno e sopra le attese degli analisti (62 punti). L’indicatore si conferma ben al di sopra la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione del settore manifatturiero. Segnali negativi giungono invece dal settore terziario. La stima flash, sul PMI dei Servizi, pubblicata da Markit, indica un valore di 59,8 punti nel mese di luglio, rispetto ai 64,6 di giugno ed ai 64,8 del consensus. Ciò significa che ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Resta sostenuta l’attività manifatturiera degli Stati Uniti a. La stima flash sull’indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 63,1 punti, in aumento dai 62,1 punti di giugno e sopra le attese degli analisti (62 punti). L’indicatore si conferma ben al di sopra la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione del settore manifatturiero. Segnali negativi giungono invece dal settore terziario. La stima flash, sul PMI dei, pubblicata da Markit, indica un valore di 59,8 punti nel mese di, rispetto ai 64,6 di giugno ed ai 64,8 del consensus. Ciò significa che ...

