Usa-Messico, con Biden arresti record di migranti al confine (Di venerdì 23 luglio 2021) Con buona pace della retorica open borders e dei liberal e dei salotti progressisti, è record di arresti di migranti al confine fra Stati Uniti e Messico. Come conferma il Wall Street Journal, la polizia di frontiera degli Stati ha effettuato più di un milione di arresti di profughi dall’inizio dell’anno ad oggi, secondo gli InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 23 luglio 2021) Con buona pace della retorica open borders e dei liberal e dei salotti progressisti, èdidialfra Stati Uniti e. Come conferma il Wall Street Journal, la polizia di frontiera degli Stati ha effettuato più di un milione didi profughi dall’inizio dell’anno ad oggi, secondo gli InsideOver.

Advertising

ClericoCarlo : Sono tornato a vivere in Italia ma prima mi sono vaccinato negli USA (anche se vivevo in Messico). Questa decisione… - seoulmotions : se confermano le destinazioni ho le idee chiare su quali farò richiesta ovvero erasmus: norvegia e spagna accordi b… - cosmopin : Qualcuno lo dice a #Biden che il Mondo non è tutto dipendente dagli USA? La Cina fa parte dell'Oceano indiano, l'Ar… - future_c2 : RT @MobilityCluster: Non mancate al prossimo evento del C2Future “C2Future – FOSTERING CROSS SECTORAL COOPERATION” il 29/07/2021 h: 10:00:… - MobilityCluster : Non mancate al prossimo evento del C2Future “C2Future – FOSTERING CROSS SECTORAL COOPERATION” il 29/07/2021 h: 10:0… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Messico Quel buco di 300 metri nel muro di Trump, al confine fra Usa e Messico Corriere della Sera Tiro con l’arco, tabellone femminile a squadre Olimpiadi Tokyo: Usa e Messico principali insidie per la Corea del Sud Il ranking round femminile di tiro con l'arco, valevole per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021, è andato ufficialmente in archivio con la prevedibile supremazia messa in campo dalla Corea del Sud. San An ...

LIVE Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Italia femminile ottava, incrocio “impossibile” con la Corea nei quarti. Bene Rebagliati CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.05: Per ora è tutto, appuntamento alle 6 per la gara maschile. Per l'Italia in pedana il solo Mauro Nespoli. A più tardi! 4.04: Sarà dunque Italia-Gran Bret ...

Il ranking round femminile di tiro con l'arco, valevole per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021, è andato ufficialmente in archivio con la prevedibile supremazia messa in campo dalla Corea del Sud. San An ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.05: Per ora è tutto, appuntamento alle 6 per la gara maschile. Per l'Italia in pedana il solo Mauro Nespoli. A più tardi! 4.04: Sarà dunque Italia-Gran Bret ...