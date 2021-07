Uomo resiste da solo per una settimana agli attacchi di un orso grizzly nel cuore dell’Alaska: “Era carponi e sventolava una bandiera bianca” (Di venerdì 23 luglio 2021) Per una settimana ha affrontato e resistito agli attacchi di un orso grizzly nel cuore dell’Alaska, in una zona disabitata e sperduta. A salvargli la vita è stato l’equipaggio di un elicottero che stava trasportando un gruppo di scienziati sulla costa che ha visto il cartello SOS scritto sul tetto di una cabina: “Quell’Uomo era in mezzo al nulla, in una zona in cui non abbiamo mai visto anima viva. Quando ci siamo avvicinati era carponi e sventolava una bandiera bianca”, hanno raccontato i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Per unaha affrontato e resistitodi unnel, in una zona disabitata e sperduta. A salvargli la vita è stato l’equipaggio di un elicottero che stava trasportando un gruppo di scienziati sulla costa che ha visto il cartello SOS scritto sul tetto di una cabina: “Quell’era in mezzo al nulla, in una zona in cui non abbiamo mai visto anima viva. Quando ci siamo avvicinati erauna”, hanno raccontato i ...

