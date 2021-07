Uomini e Donne News, Aldo Farella ferito da Gemma Galgani : “Lei è puerile” (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono di dominio pubblico da alcuni giorni le dichiarazioni fatte dalla dama più famosa del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, che ha inveito contro il suo ex corteggiatore Aldo Farella. La donna ha accusato Aldo di averla usata a proprio vantaggio per avare fama e popolarità. Aldo non ha perso tempo ed ha deciso di rispondere in prima persona , rivelando di esser stato molto ferito da ciò che ha detto Gemma. Il cavaliere sostiene che i comportamenti puerili della Galgani lo abbiano sempre ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono di dominio pubblico da alcuni giorni le dichiarazioni fatte dalla dama più famosa del Trono Over di, che ha inveito contro il suo ex corteggiatore. La donna ha accusatodi averla usata a proprio vantaggio per avare fama e popolarità.non ha perso tempo ed ha deciso di rispondere in prima persona , rivelando di esser stato moltoda ciò che ha detto. Il cavaliere sostiene che i comportamenti puerili dellalo abbiano sempre ...

Advertising

ManlioDS : 384 atleti, 198 uomini e 186 donne in 36 diverse discipline. La delegazione olimpica italiana a #Tokyo2020 è la più… - DSantanche : Siamo a questo: vietato dire che le donne partoriscono. Potrebbe offendere le persone “non binarie o gli uomini in… - robersperanza : Oggi ho ringraziato il personale sanitario del @MinisteroSalute impegnato da mesi, 24 ore al giorno, a supporto dei… - MissCupofCoffe : RT @catlatorre: A Venezia la maggioranza di destra boccia una proposta del PD per parificare i premi della Regata Storica tra uomini e donn… - boop_myg : RT @SugasFavSappho: oppure nei locali gay in cui le donne trans sono le benvenute, non drag queen ma donne trans. ora qualcuno mi riesce a… -