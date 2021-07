Uomini e donne, Jessica Antonini nel mirino della polemica: c’entra il trono trans (Di venerdì 23 luglio 2021) Di recente è stata al centro del gossip per aver reso nota la rottura con il prescelto a Uomini e donne, Davide Lo Russo, in un lungo sfogo social in cui ha dichiarato di essersi sentita usata dal partender, e ora Jessica Antonini torna a far parlare di sé rimarcando il dubbio sulla sospetta omosessualità di lui. L’ex tronista dagli occhi di ghiaccio, in risposta alle ultime anticipazioni, che vedono come prossima erede al trono classico la prima transgender del dating-show, ha fatto ironia in un commento condiviso in rete in cui fa indirettamente riferimenti all’ormai ex ritenendolo un ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 luglio 2021) Di recente è stata al centro del gossip per aver reso nota la rottura con il prescelto a, Davide Lo Russo, in un lungo sfogo social in cui ha dichiarato di essersi sentita usata dal partender, e oratorna a far parlare di sé rimarcando il dubbio sulla sospetta omosessualità di lui. L’ex tronista dagli occhi di ghiaccio, in risposta alle ultime anticipazioni, che vedono come prossima erede alclassico la primagender del dating-show, ha fatto ironia in un commento condiviso in rete in cui fa indirettamente riferimenti all’ormai ex ritenendolo un ...

