Ungheria: Gay pride sfida domani politiche Orban su Lgtb La comunità Lgbt ungherese prevede una grande partecipazione alla marcia del pride in programma domani a Budapest, che sarà "una celebrazione, ma anche una protesta", hanno affermato gli organizzatori ...

Ungheria: Gay pride sfida domani politiche Orban su Lgtb La manifestazione sfiderà apertamente l'escalation della campagna anti - gay del governo di Viktor Orban. Johanna Majercsik, tra gli organizzatori del mese del Pride a Budapest ha affermato - citata ...

Ungheria: ministra Varga, l'Ue non può imporci il modello educativo La Commissione Ue a fine giugno ha avviato la procedura d'infrazione e dato due mesi al suo governo per dare spiegazioni sufficienti sulla legge anti - gay nella vulgata più comune. "In giugno ci ...

Ungheria: Gay pride sfida domani politiche Orban su Lgtb - Europa Agenzia ANSA Ungheria: Gay pride sfida domani politiche Orban su Lgtb (ANSA) - ROMA, 23 LUG - La comunità Lgbt ungherese prevede una grande partecipazione alla marcia del Pride in programma domani a Budapest, che sarà "una celebrazione, ma anche una protesta", hanno aff ...

