Unesco | Franceschini | ‘soddisfatto per Venezia | rischiavamo smacco enorme’**

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – "Sono molto soddisfatto, ringrazio il presidente del Consiglio e i ministri con cui abbiamo lavorato. rischiavamo oggi di celebrare l'iscrizione di Venezia nella lista del patrimonio a rischio. Sarebbe stato uno smacco enorme, l'Unesco ha dato indicazioni molte chiare da tempo che riguardano le grandi navi e il rispetto della natura di Venezia". Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini che, in occasione della presentazione presso l'Associazione della Stampa Estera del G20 Cultura che si terrà a Roma il 29 e 30 luglio, è ritornato sulla decisione del Comitato del ...

