Una Vita, anticipazioni 25-31 luglio: Felipe pronto a farsi giustizia da solo (Di venerdì 23 luglio 2021) Colpi di scena e svolte inattese caratterizzeranno la nuova settimana di programmazione di Una Vita. Le anticipazioni dal 25 al 31 luglio rivelano che giovane salirà in soffitta con l'intento di minacciare Agustina con un coltello per poi rivolgere l'arma contro sé stessa. La ragazza sarà portata in ospedale in gravi condizioni e Agustina spiegherà che è la figlia illegittima di uno dei signori per cui ha lavorato in passato e che lei stessa l'aveva abbandonata in un convento. Nel frattempo, Servante elencherà ad un cliente della pensione le vicende private di Felipe e Marcia, ma Cesareo si renderà conto che è un ...

