Una Vita, anticipazioni 24 luglio sera: Agustina si sente minacciata da un personaggio del suo passato. Maite e Camino si dicono addio

Una Vita, anticipazioni 24 luglio sera: la puntata di sabato sera alle 21:24 su Rete 4 sarà molto coinvolgente. Vediamo nel dettaglio perché. Una Vita, anticipazioni 24 luglio sera: una giovane sembra voler minacciare Agustina, ma subito dopo tenta il suicidio. Chi sarà? Si torna a parlare di Agustina, che deve affrontare una nuova drammatica esperienza. In soffitta arriva una giovane che il pubblico di "Una Vita" non aveva mai visto prima e che, brandendo un coltello, sembra intenzionata ...

