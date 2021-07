Una Vita, anticipazioni 24 luglio pomeriggio: Lolita prega per Moncho (Di venerdì 23 luglio 2021) Una Vita, anticipazioni 24 luglio pomeriggio: cosa succederà domani pomeriggio nel quartiere di Acacias. Una Vita, anticipazioni 24 luglio pomeriggio: Moncho non guarisce. Lolita prega Le speranze di Lolita paiono vane: l’acqua della Sorgente del Montone Blu di Cabrahigo non serve a far rimettere in salute il piccolo Moncho. Sua madre allora si affida alla preghiera ed implora il bimbo di non morire. Questo servirà? José non vuole perdere Bellita, ma lei ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 23 luglio 2021) Una24: cosa succederà domaninel quartiere di Acacias. Una24non guarisce.Le speranze dipaiono vane: l’acqua della Sorgente del Montone Blu di Cabrahigo non serve a far rimettere in salute il piccolo. Sua madre allora si affida alla preghiera ed implora il bimbo di non morire. Questo servirà? José non vuole perdere Bellita, ma lei ...

