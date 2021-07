Un Posto al Sole, trama 23 luglio: bugie e paure (Di venerdì 23 luglio 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole oggi 23 luglio 2021 con nuove rivelazioni e bugie che potrebbero compromettere il futuro di alcune coppie. Fabrizio è nei guai? Nuova puntata Un Posto al Sole oggi 23 luglio, prima della pausa che ci sarà in Agosto di ben due settimane. Abbiamo notato di come alcune decisioni siano state determinanti ma non mancheranno nuovi colpi di scena anche nelle prossime puntate. Filippo è andato via da casa sua, lasciando Serena nella disperazione. Dopo quanto avvenuto con la piccola Irene, lui non se la sente più di far finta di essere l'uomo di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 23 luglio 2021) Anticipazioni Unaloggi 232021 con nuove rivelazioni eche potrebbero compromettere il futuro di alcune coppie. Fabrizio è nei guai? Nuova puntata Unaloggi 23, prima della pausa che ci sarà in Agosto di ben due settimane. Abbiamo notato di come alcune decisioni siano state determinanti ma non mancheranno nuovi colpi di scena anche nelle prossime puntate. Filippo è andato via da casa sua, lasciando Serena nella disperazione. Dopo quanto avvenuto con la piccola Irene, lui non se la sente più di far finta di essere l'uomo di ...

Advertising

bekindxhaz : RT @zrainvberry: c’è posto per un solo sole - 91RockZayn : RT @zrainvberry: c’è posto per un solo sole - gururlu_prenses : RT @nicolasavoia: #Ascoltitv soap 22/07 ??#twittamiBeautiful 2.045.000 17,61% ??#UnaVita 2.198.000 18,21% ??#BraveAndBeautiful 1.669.000 1… - zrainvberry : c’è posto per un solo sole - Massimonte : @Dada80729113 Detto da lei che ha un posto al sole con crema abbronzante fa' già ridere così. -