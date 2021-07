Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 23 luglio: Samuel pronto a dichiararsi con Speranza (Di venerdì 23 luglio 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 23 luglio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40? Dopo mesi di romantico corteggiamento, Samuel decide che è arrivato il momento di farsi avanti seriamente con Speranza. Ma lei avrà dimenticato Vittorio? Michele riceve una buona notizia in merito alla pubblicazione del suo libro. Silvia rivede per caso Giancarlo, e ne rimane turbata. Una Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 23 luglio 2021)“Unal”, puntata del 232021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40? Dopo mesi di romantico corteggiamento,decide che è arrivato il momento di farsi avanti seriamente con. Ma lei avrà dimenticato Vittorio? Michele riceve una buona notizia in merito alla pubblicazione del suo libro. Silvia rivede per caso Giancarlo, e ne rimane turbata. Una Articolo completo: dal blog SoloDonna

