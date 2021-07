Un 'leone' per Castori: Coulibaly ritorna granata (Di venerdì 23 luglio 2021) È tutto fatto per il ritorno del centrocampista Mamadou Coulibaly , classe '99, in maglia granata. Fortemente voluto dall'allenatore Castori l'anno scorso ed inserito nella lista dei riconfermati, il ... Leggi su salernotoday (Di venerdì 23 luglio 2021) È tutto fatto per il ritorno del centrocampista Mamadou, classe '99, in maglia. Fortemente voluto dall'allenatorel'anno scorso ed inserito nella lista dei riconfermati, il ...

Advertising

emenietti : bisogna proprio sentirsi dei cuor di leone a protestare in piazza contro l'unico grande strumento che abbiamo per e… - wbfe : @papaemeritusss @Andyphone @Efisio31251859 @HomelandEurope @fratotolo2 Sei un coglione coniglio non riesci nemmeno… - glen_da88 : @_mary_esse_ Per esempio non accetto il leone 7 - OroscopoLeone : 23/lug/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: - michelegasp : RT @emenietti: bisogna proprio sentirsi dei cuor di leone a protestare in piazza contro l'unico grande strumento che abbiamo per evitare al… -