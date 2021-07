Un judoka algerino si è ritirato dalle Olimpiadi per non rischiare di affrontare un atleta israeliano (Di venerdì 23 luglio 2021) Giovedì il judoka algerino Fethi Nourine si è ritirato dalle Olimpiadi di Tokyo perché, a seguito di un sorteggio, avrebbe dovuto affrontare il judoka israeliano Tohar Butbul nel secondo turno della categoria 73 kg (alla quale partecipano gli atleti che Leggi su ilpost (Di venerdì 23 luglio 2021) Giovedì ilFethi Nourine si èdi Tokyo perché, a seguito di un sorteggio, avrebbe dovutoilTohar Butbul nel secondo turno della categoria 73 kg (alla quale partecipano gli atleti che

