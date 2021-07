Ulisse Biomed | avviato bookbuilding per quotazione su AIM Italia

(Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) –, azienda biotechna attiva nel settore healthcare, ha presentato a Borsana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni su AIMe iniziato il collocamento delle azioni nell’ambito dell’offerta. Non è stato reso noto il numero di azioni in offerta, le quali dovrebbero avere un prezzo compreso tra 1,6 e 2 euro. La società punta a una raccolta superiore ai 4 milioni di euro, e una capitalizzazione post-money di circa 14 milioni di euro. La data prevista di ammissione è il 4 agosto 2021, con inizio delle contrattazioni il 6 agosto ...

