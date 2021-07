Uil: nel Lazio 30% cittadini ha reddito annuo sotto 10mila euro (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – È di 23.614 euro il reddito medio dei cittadini del Lazio con una crescita di appena lo 0,3% rispetto all’anno precedente. Un reddito che colloca la nostra regione al quarto posto in Italia, preceduta da Lombardia (25.762 euro), Emilia Romagna (23.951 euro) e Trentino (23.734). Questo quanto emerge dalle dichiarazioni dei redditi 2020 presentate da 3,8 milioni di cittadini, per un importo complessivo di quasi 90 miliardi di euro, di cui il 26,7% destinato allo Stato in termini di prelievo Irpef (18 miliardi di euro, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – È di 23.614ilmedio deidelcon una crescita di appena lo 0,3% rispetto all’anno precedente. Unche colloca la nostra regione al quarto posto in Italia, preceduta da Lombardia (25.762), Emilia Romagna (23.951) e Trentino (23.734). Questo quanto emerge dalle dichiarazioni dei redditi 2020 presentate da 3,8 milioni di, per un importo complessivo di quasi 90 miliardi di, di cui il 26,7% destinato allo Stato in termini di prelievo Irpef (18 miliardi di, ...

