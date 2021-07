UFFICIALE - Salta l'inaugurazione dello Stadio Maradona (Di venerdì 23 luglio 2021) L’Amministrazione comunale sta seguendo con particolare attenzione il dibattito che, da qualche giorno, si sta sviluppando sull’evento dell’apposizione della targa allo Stadio Diego Armando Maradona e con lo scoprimento anche di una statua che raffigura l’indimenticato campione napoletano ed argentino. L’assessore allo sport Ciro Borriello commenta così la vicenda: “Sono anni che questa Amministrazione, prima con il conferimento della cittadinanza onoraria a Diego del 5 luglio 2017 e poi con l’intitolazione dello Stadio del 4 dicembre del 2020, pochissimi giorni dopo la sua tragica scomparsa, ha raccontato ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 luglio 2021) L’Amministrazione comunale sta seguendo con particolare attenzione il dibattito che, da qualche giorno, si sta sviluppando sull’evento dell’apposizione della targa alloDiego Armandoe con lo scoprimento anche di una statua che raffigura l’indimenticato campione napoletano ed argentino. L’assessore allo sport Ciro Borriello commenta così la vicenda: “Sono anni che questa Amministrazione, prima con il conferimento della cittadinanza onoraria a Diego del 5 luglio 2017 e poi con l’intitolazionedel 4 dicembre del 2020, pochissimi giorni dopo la sua tragica scomparsa, ha raccontato ...

tuttonapoli : UFFICIALE - Salta l'inaugurazione del Maradona! Il Comune: 'Niente festa per rispetto di Diego e dei tifosi' - 1926_cri : RT @Napoli_Report: Salta l'inaugurazione dello Stadio #Maradona dopo la querelle Comune-#Napoli, ufficiale. via @SimoneGuadagnoo - 1926_cri : RT @SimoneGuadagnoo: UFFICIALE - Salta l'inaugurazione dello Stadio #Maradona dopo la querelle Comune-#Napoli. L'assessore allo Sport Ciro… - DomPepeModerato : RT @Napoli_Report: Salta l'inaugurazione dello Stadio #Maradona dopo la querelle Comune-#Napoli, ufficiale. via @SimoneGuadagnoo - g_dimarzo : RT @Napoli_Report: Salta l'inaugurazione dello Stadio #Maradona dopo la querelle Comune-#Napoli, ufficiale. via @SimoneGuadagnoo -