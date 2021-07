Ufficiale: Renault è un nuovo giocatore dell’Olbia. Contratto fino al 2024 (Di venerdì 23 luglio 2021) L’Olbia ha reso noto, tramite i propri canali ufficiali, di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Christophe Renault, lo scorso anno in forza all’Atalanta. Il difensore ha firmato un Contratto valido fino al 30 giugno 2024. Nato a Desio il 17 marzo 2002, Renault è un esterno difensivo cresciuto nel vivaio del Pavia e formatosi calcisticamente nel settore giovanile dell’Atalanta, club che nell’estate 2017 l’aveva prelevato dal Renate. Foto: Twitter Olbia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) L’Olbia ha reso noto, tramite i propri canali ufficiali, di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive delChristophe, lo scorso anno in forza all’Atalanta. Il difensore ha firmato unvalidoal 30 giugno. Nato a Desio il 17 marzo 2002,è un esterno difensivo cresciuto nel vivaio del Pavia e formatosi calcisticamente nel settore giovanile dell’Atalanta, club che nell’estate 2017 l’aveva prelevato dal Renate. Foto: Twitter Olbia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

