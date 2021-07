Ufficiale: Milan preso il giovane Ferroni dalla Feralpisalò (Di venerdì 23 luglio 2021) Nuovo innesto per le giovanili del Milan. I rossoneri hanno infatti depositato in Lega il contratto di Leonardo Ferroni, difensore classe 2005 in arrivo dalla Feralpisalò club di Serie C. Il giovane si è messo in evidenza nei campionati dei pari età e il Milan non si è lasciato sfuggire l’opportunità di prenderlo e farlo crescere nel proprio settore giovanile. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) Nuovo innesto per le giovanili del. I rossoneri hanno infatti depositato in Lega il contratto di Leonardo, difensore classe 2005 in arrivoclub di Serie C. Ilsi è messo in evidenza nei campionati dei pari età e ilnon si è lasciato sfuggire l’opportunità di prenderlo e farlo crescere nel proprio settore giovanile. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AntoVitiello : Ufficiale Milan-Modena a Milanello il 24 luglio - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Ufficiale l'acquisto di #BalloTouré. Comunicato anche il numero di maglia - SkySport : ULTIM'ORA MILAN UFFICIALE L'ARRIVO DI GIROUD IN ROSSONERO L'attaccante ha firmato un contratto biennale #SkySport… - ilaria_checchi : Milan, contro il Modena debutto ufficiale per Ballo-Touré - calciomercatoit : ?? UFFICIALE l'ex #Milan #Meite lascia il #Torino per il #Benfica. Operazione a titolo definitivo ?? #CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Milan Calciomercato Torino, è UFFICIALE la cessione di Meite Il centrocampista del Torino, da gennaio a giugno in prestito al Milan, si trasferisce in Portogallo a titolo definitivoPer avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ...da giorni ora è ufficiale: Meite ...

Monza, 'Berlusconi e Galliani vicini a Costacurta per la scomparsa della madre' ... ex del Monza nella stagione 86/87 e storica bandiera del Milan e della Nazionale Italiana' . Questa la nota del club lombardo sul sito ufficiale a proposito della tragica scomparsa della madre dello ...

Milan, contro il Modena debutto ufficiale per Ballo-Touré Il Giorno Milan, contro il Modena debutto ufficiale per Ballo-Touré Dopo l'ultima settimana in cui sono stati ufficializzati Olivier Giroud, Brahim Diaz e Fodé Ballo-Touré, il Milan è al lavoro per portare in rossonero un terzo attaccante e un vice Calabria in fascia ...

Torino, Meité va al Benfica: l'affare è ufficiale. Cairo incassa 7 milioni Il francese è stato già presentato oggi pomeriggio. La sua esperienza italiana recita 94 partite e 3 reti col Torino, più 21 presenze col Milan. Il 15 gennaio 2021 il giocatore era stato ceduto in ...

