Ufficiale | Kristófer Jónsson è un nuovo centrocampista del Venezia

(Di venerdì 23 luglio 2021) Èè ungiocatore del. Ad annunciarlo è il club lagunare con la seguente nota: “FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con Valur FC per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto del giocatore. Ilislandese classe 2003, nella stagione 2020/21 ha disputato 5 partite con il Valur Reykjavík ed in carriera ha vestito 4 volte la maglia della nazionale islandese Under 15 e 6 volte quella ...

