Ufficiale | Karpin nuovo CT della Russia

Advertising

ReTwitStorm_ita : #Russia, #Ufficiale: #Karpin è il #Nuovo ct - sportli26181512 : Russia, UFFICIALE: Karpin è il nuovo ct: La Russia ha un nuovo commissario... -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Karpin

Zazoom Blog

Commenta per primo La Russia ha un nuovo commissario tecnico per la sua nazionale. E'la nomina fino al 31 dicembre 2021, con opzione di rinnovo per un'altra stagione, di Valery. Attualmente l'ex calciatore è allenatore del Rostov.Commenta per primo La Russia ha un nuovo commissario tecnico per la sua nazionale. E'la nomina fino al 31 dicembre 2021, con opzione di rinnovo per un'altra stagione, di Valery. Attualmente l'ex calciatore è allenatore del Rostov.