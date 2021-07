UFFICIALE Bologna, Poli ceduto all’Antalyaspor: il comunicato (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Bologna ha ufficializzato la cessione di Andrea Poli all’Antalyaspor Attraverso una nota UFFICIALE, il Bologna ha comunicato la cessione all’Atalyaspor di Andrea Poli. «Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto all’Antalyaspor Kulubu il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Andrea Poli a titolo definitivo. Ad Andrea, 114 volte rossoblù nelle 4 stagioni in cui è stato anche capitano della squadra, va il ringraziamento affettuoso di tutto il Bologna per il contributo di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilha ufficializzato la cessione di AndreaAttraverso una nota, ilhala cessione all’Atalyaspor di Andrea. «IlFc 1909 comunica di averKulubu il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Andreaa titolo definitivo. Ad Andrea, 114 volte rossoblù nelle 4 stagioni in cui è stato anche capitano della squadra, va il ringraziamento affettuoso di tutto ilper il contributo di ...

UFFICIALE Bologna, Poli ceduto all'Antalyaspor: il comunicato Calcio News 24

